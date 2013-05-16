Як правильно робити льодовий масаж

Холод можна використовувати і при проведенні сеансів масажу, який можна провести за допомогою целофанового пакетика наповненого льодом. Для цього досить налити в пакет води і покласти його в морозильну камеру буквально на тридцять-сорок хвилин. Можна наповнити мішечок льодом, а на третину додати солі.

Тільки не варто забувати про те, що між оздоровленням холодом і нанесенням їм шкоди здоров`ю дуже тонка грань. Тому дуже важливо дотримуватися точного дозування і поступовості процедур, щоб уникнути переохолодження.

За допомогою кріомассажу, можна «заморозити» біль, зняти набрякни, ослабити запальні процеси, а головне, відновити тканини.

Кріомассаж можна з успіхом застосовувати при артритах і артрозі, у період загострень.

Для цього досить узяти шматочок льоду з форми і розтерти його по колу хворої зони, а після чого перенести дію на сам епіцентр болю. Але, не варто робити це більше двох-трьох хвилин, оскільки може виникнути стійке звуження судин і синюшність тканин. Проводити такий масаж слід двічі-тричі в день з перервою в декілька годин.

Можна скористатися і крижаним компресом, для якого вам слід обмотати хворе місце махровим рушником, поверх якого покласти мішечок з льодом і посидіти так хвилин п`ять.

При захворюваннях щитовидної залози також добре застосовувати крижаний масаж.

Для цього можна проводити кубиком льоду по щитовидній залозі протягом хвилини незалежно від напряму. Проводьте такий масаж двічі в день, це допоможе вам позбавитися дратівливості, яка властива тим, у кого існують проблеми з щитовидкою.

Кріомассаж використовується і для зміцнення імунітету. На нашому тілі є унікальна крапка, яку в китайській акупунктурі називають «фен-фу», яка розташовується на середній лінії голови під потиличним горбом (у підстави черепа). У цьому місці можна намацати невелику западинку. Саме до цієї області і слід прикласти лід для зміцнення імунітету і омолоджування.

Тримайте лід протягом двадцяти хвилин один раз в день. Весь курс кріомассажу в цьому випадку складає від двох до трьох тижнів, двічі в рік.