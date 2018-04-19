Хвороби системи кровообігу - причина №1 смертності українців

Серед причин смертності в Україні на першому місці перебувають хвороби системи кровообігу.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я, сучасна структура причин смертності населення України поєднує у собі елементи традиційної і сучасної структур патологій, у якій високий рівень смертності від ендогенних захворювань - хвороб системи кровообігу і новоутворень - межує з не менш значущою смертністю від екзогенних причин - зовнішніх причин смерті, хвороб органів травлення, органів дихання, інфекційних та паразитарних хвороб.

У середньому до 86% усіх смертельних випадків нині в Україні припадає на три основні класи причин смерті: хвороби системи кровообігу, новоутворення і зовнішні причини смерті.

В ієрархії причин смерті населення України в 2012 році, як і в попередні роки, перші п’ять місць стало посідають такі класи: хвороби системи кровообігу (65,8% від загалу померлих), новоутворення (14,0%), зовнішні причини смерті (6,2%), хвороби органів травлення (4,2%) і органів дихання (2,6%).

У МОЗ наголосили, що рівень та динаміка показників смертності від основних хвороб системи кровообігу в Україні значно відрізняються від таких у розвинутих країнах світу. Особливо помітні відмінності у показниках смертності від ішемічної хвороби серця: сучасний рівень смертності українських чоловіків майже утричі перевищує відповідний показник смертності чоловіків у розвинутих країнах.

Щорічно новоутворення викликають 15–17% усіх смертей людей працездатного віку. Нині рівень онкологічної смертності чоловіків працездатного віку в Україні перевищує такий у розвинутих країнах на 40%, а жінок – на 20%, наголосили у відомстві.