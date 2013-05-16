Що робити, якщо на тілі виявили кліща

Якщо виявили на тілі кліща, треба зателефонувати у "швидку". Про це розповів лікар-інфекціоніст Ігор Ліцевич.

"У травні почастішали випадки укусів кліщів, особливо в Західній Україні, - говорить Ігор Миколайович. - До лікаря у нас люди звертаються рідко. Як правило, з кліщами самі намагаються дати раду. Тіло комахи витягують пінцетом, а голова кліща залишається під шкірою і загниває. Коли місце укусу спухає, люди його пробують припекти, мажуть спиртом, йодом і зеленкою, ковиряють голкою. У лікарню біжать в останній момент. А це неправильно, бо наражають себе на велику небезпеку".

За словами лікаря, зателефонувавши у "швидку", пацієнт довідається, як краще позбутися кліща і які мазі чи таблетки можна і варто вживати після укусу.

"Якщо вас вкусив кліщ, а ви далеко від міста, то найкраще якнайшвидше звернутися у сільський травмпункт. Добре у походи і на відпочинок у ліс брати з собою аптечку. Пінцет, спирт і вата - незамінні. Пінцетом спробуйте захопити комаху якомога ближче до хоботка. Не тягніть одразу, бо хоботок відірветься і залишиться під шкірою. Краще обертати комаху навколо осі. Тоді кліщ витягується разом з хоботком".

Ризик зараження інфекцією від кліща зростає залежно від того, наскільки довго паразит перебуватиме в контакті з людиною.

"Багато пацієнтів налякані. Кажуть, у Львові жінка померла від укусу кліща в голову. За два дні до смерті жінка їздила на пікнік. Щоб довести факт загибелі від кліща, лікарі проведуть ще кілька експертиз. Якщо видалити кліща у першу добу, то ймовірність інфікуватися від нього дуже мала. Але на третю добу вона вже досягає 90-100 відсотків".

Після видалення кліща місце укусу лікар радить обробити йодом або спиртом.

"Кліща не поспішайте викидати. Паразита загорніть у серветку і віднесіть на перевірку у лабораторію будь-якої інфекційної лікарні. Тоді можна пересвідчитись, чи не заразний він і чи не потрібна вам негайна госпіталізація і медична допомога. Якщо кліщ міг нанести шкоду вашому здоров`ю, то в лікарні вам зобов`язані зробити ін`єкцію від кліщового енцефаліту. Цей укол роблять не пізніше, ніж через чотири доби після укусу".

За словами лікаря, після контакту з кліщем треба зо два тижні слідкувати за самопочуттям. Якщо починає ломити у суглобах чи піднялась температура, не варто зволікати. Викликайте "швидку". Не затягуйте час самолікуванням.

Ліцевич дає поради, як уберегтися від кліщів під час прибирання прибудинкової території, роботи на городі, пікніка у парку та прогулянки в лісі.

"Останнім часом кліщів стало дуже багато, - зауважує Ігор Миколайович. - В аптеці перед виїздом на природу краще придбати спеціальні аерозолі і креми, які відлякують кліщів. Навіть у спеку краще накидати на себе кофтину з довгими рукавами, а замість шортів віддайте перевагу штанам. На голову вдягайте кепку чи панамку. Після повернення додому огляньте свій одяг і тіло. Батьки повинні уважно обдивитися своїх дітей. Перед пранням речі краще витрусити".

gazeta.ua