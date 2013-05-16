Головного гінеколога Центрального госпіталю МВС заскочили на хабарі

Під час отримання хабара у розмірі 3 тис. грн затримано начальника гінекологічного відділення Центрального госпіталю МВС України. Про це News24UA повідомили у прес-службі прокуратури Шевченківського району міста Києва.

Як зазначили в органі нагляду, зазначені грошові кошти лікар-гінеколог, який до того ж є майором міліції, вимагав у киянина за проведення хірургічної операції його дружині. Правоохоронці затримали хабарника "на гарячому" у службовому кабінеті.

Прокуратурою Шевченківського району м. Києва за вказаним фактом порушено кримінальне виробництво за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

В даний час, за інформацією прокуратури, чиновнику повідомлено про підозру у вчиненні корупційного правопорушення. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.