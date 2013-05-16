В Україні можуть виробляти продукти за європейськими стандартами?

Заступник голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Віталій Башинський заявляє, що на сьогодні 60% українських виробників можуть випускати продукцію, яка відповідає європейським стандартам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на конференції “Україна - ЄС: на шляху до спільного майбутнього”.

“Якщо ми подивимося на кон’юнктуру ринку в Україні, то я повинен сказати, що близько 60% виробників на сьогоднішній день можуть виробляти продукцію, аналогічну за якістю і безпечністю європейській. Але з цих 60% виробляють лише 10%, тому що той відсоток, який вони могли б виробляти, не знаходить свого споживача на території України”, - сказав Башинський.

За його словами, на сьогодні у великих торговельних мережах найбільше купують “сосиски по 6 грн за кілограм, де немає м’яса, а не ті, які коштують 7 євро за кілограм”.

“Тому причину, чому на сьогоднішній день ми не виготовляємо продукції, аналогічної стандартам європейської, не треба шукати у виробниках, вони можуть це робити вже сьогодні, але, передусім, вони шукають той сектор, який буде купувати, а не той, який доведеться переробляти і знаходити інші ринки збуту”, - сказав Башинський.

Він зазначив, що Польща втратила близько 10% виробництва харчових продуктів впродовж 5 років, оскільки підприємства були перепрофільовані через те, що не змогли відповідати європейським стандартам.

Але, за словами Башинського, споживачі одразу відчули переваги, продукти стали більш якісними, збільшився асортимент, а також споживачі отримали гарантії якості продукції.