Дітям заборонили розважатися у нічних закладах

Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо перебування дитини у закладах громадського харчування та сфери розваг у нічний час).

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 350 із 407 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом забороняється дітям віком до 16 років з 22.00 до 6.00 перебувати у закладах, в яких проводиться діяльність у сфері розваг, та закладах громадського харчування, якщо їх не супроводжує принаймні однин з батьків чи інший законний представник дитини.

Також закон зобов`язує власників і посадових осіб розважальних закладів та закладів громадського харчування вживати заходів щодо недопущення у такі заклади з 22.00 до 6.00 дітей до 16 років, яких не супроводжують батьки чи інші законні представники, надаючи їм право вимагати у відвідувачів таких закладів документів, що підтверджують досягнення ними 16-річного віку.

Порушення встановленого законом порядку перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, громадян – власників підприємств чи уповноважених ними осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.