У Києві відкриється міський центр серця

До дня Святого Миколая (19 грудня) відкриється Київський міський центр серця.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за словами заступника голови КМДА Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ, це унікальний медичний заклад, аналогів якого немає на території СНД. Щороку тут заплановано проводити близько 6 тисяч складних хірургічних втручань, включаючи трансплантацію серця та легень.

Усі операційні облаштовано за європейськими і світовими стандартами, оснащено камерами, які дадуть можливість проводити он-лайн-конференції і консультації з лікарями будь-якого міста чи країни. Тут встановлено найвище за якістю і комплектації ендоскопічне устаткування, а обладнання відділення рентгенендоваскулярної хірургії дозволяє робити ендоваскулярні операції через стегнові артерії або вени.

Потужність центру - 150 ліжок, у тому числі 110 ліжок для дорослих (два палатних відділення кардіології та кардіохірургії) і 40 – для дітей.

Тут працюватимуть консультативна поліклініка для дорослих і дітей з відділенням функціональної діагностики, блок з 5-ти операційних, клініко-діагностична лабораторія, лабораторія радіоізотопної діагностики, реанімаційне відділення, відділення кардіологічної ангіографії, рентгенівської та комп’ютерної діагностики і вертолітна площадка.

Єдиним джерелом фінансування об’єкта, на побудову та облаштування якого затрачено близько 643 млн. грн., є кошти з міського бюджету Києва.