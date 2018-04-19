Фонд Ахметова збудує надсучасну лабораторію для діагностики туберкульозу

Фонд Ріната Ахметова має намір спорудити в Донецьку сучасну лабораторію для діагностики туберкульозу, що відповідає світовим стандартам, бюджет будівництва визначено в обсягу 18 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду, будівництво сучасної лабораторії планується в рамках програми «Зупинимо туберкульоз в Україні. Регіональна програма». Це буде перша в Україні лабораторія, яка відповідає світовим стандартам Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ), з дотриманням усіх норм і правил Європейського Союзу щодо інфекційного контролю. У ній застосовуватимуться сучасні технології у сфері «чистих приміщень», які повністю виключать ризик зараження співробітників лабораторії збудником туберкульозу. У лабораторії буде встановлено новітнє устаткування з діагностики туберкульозу, зокрема, система HAIN для молекулярно-генетичної діагностики туберкульозу, здатна виявити стійкість до всього спектру протитуберкульозних препаратів першого і другого ряду лише за один день. Також буде створено окремий навчальний клас для навчання лаборантів і лікарів-бактеріологів, створено умови для комфортної роботи і відпочинку персоналу лабораторії.

Лабораторії такого рівня існують в Німеччині, Франції, країнах Середньої Азії (Киргизстан, Таджикистан).

Рішення про будівництво такої лабораторії було прийнято через необхідність поліпшити застарілу матеріально-технічну базу існуючої лабораторії в Донецькій обласній клінічній туберкульозній лікарні, яка не відповідає сучасним вимогам, зокрема, у сфері інфекційного контролю та організації зони для молекулярно-генетичних методів дослідження.

За словами керівника програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Дениса Денисенка, «нову лабораторію буде збудовано «з нуля» у вигляді окремої будівлі на території Донецької обласної клінічної протитуберкульозної лікарні, проектування і авторський нагляд за будівництвом здійснюватиме чесько-українська проектна організація «ФАВЕА інжиніринг Київ».

Денисенко відзначив, що, «відповідно до угоди, підписаної фондом Ріната Ахметова з «ФАВЕА інжиніринг Київ», цього року планується створити проект лабораторії, а наступного – почати будівництво об`єкту».

Завершення будівництва лабораторії намічене на 2015 рік, загальний бюджет будівництва лабораторії становить 18 млн. грн. Фінансування цього проекту повністю здійснює фонд Ріната Ахметова «Розвиток України».

Довідка УНІАН. Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року.

Напрями діяльності Фонду: сучасна освіта і виховання, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога.

Засновник Фонду - Рінат Ахметов.

«Зупинимо туберкульоз в Україні. Регіональна програма» реалізується фондом Ріната Ахметова «Розвиток України» з 2007 року.