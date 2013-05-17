Сім'ям опікунів посилять матеріальну підтримку
09:43, 17 травня 2013Країна
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Внесено зміни до закону
Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до деяких законів щодо захисту прав та інтересів дітей, над якими встановлюється опіка чи піклування, та посилення матеріальної підтримки сімей, в яких виховуються такі діти.
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 365 із 406 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Згідно із законом, у статті 2 Закону “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” та статті 1 Закону “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” у визначенні терміну “середньомісячний сукупний дохід сім’ї” зазначається, що це обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів сім`ї з усіх джерел надходжень, крім допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, що призначається особам, призначеним в установленому законом порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які позбавлені батьківського піклування, протягом шести місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги.
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