В Україні планують оздоровити майже 3 мільйони дітей

В Україні цього року планується забезпечити оздоровленням та відпочинком майже три мільйони дітей.

Як повідомляє Урядовий портал, про це йшлося під час селекторної наради щодо стану підготовки до оздоровлення та відпочинку дітей у 2013 році, яка відбулася під головуванням віце-прем’єр-міністра України Костянтина Грищенка.

Так, за даними Міністерства соціальної політики, у поточному році планується забезпечити оздоровленням та відпочинком 2 млн. 810 тис. дітей шкільного віку, що становитиме 70% від загальної чисельності дітей шкільного віку в Україні. З них 37,3% дітей пройдуть оздоровлення, а 62,7% - отримають відпочинкові послуги. У 20 регіонах України передбачається збільшити кількість оздоровлених дітей, а у 4 регіонах надати оздоровчі послуги на рівні 2012 року. Планується, що надання оздоровчих та відпочинкових послуг у літній період будуть здійснювати понад 17 тис. дитячих закладів. У 7 регіонах України буде відновлено роботу 15 закладів оздоровлення, які не функціонували у 2012 році.

Під час наради віце-прем’єра поінформували про хід перевірок Державною санітарно-епідеміологічною службою України та Державною службою з надзвичайних ситуацій дитячих оздоровчих закладів.

За словами Головного санітарного лікаря України Анатолія Пономаренка, станом на 16 травня СЕС проведено більш як 2 тис. перевірок дитячих оздоровчих закладів, під час яких лише у 5% було виявлено порушення. «Оздоровча кампанія розпочнеться 1 червня і підготовчі роботи ще тривають. Пропозиції СЕС по матеріально-технічному забезпеченню оздоровчих закладів виконані на 72%», - зазначив він.

У свою чергу, віце-прем’єр доручив Державній санітарно-епідеміологічній службі до 1 червня провести всі необхідні перевірки, керівникам регіонів особисто контролювати хід підготовки до проведення оздоровчої кампанії дітей та інформувати Кабінет міністрів.