Повторний кесарів розтин збільшує ризик ускладнень

Чим через більшу кількість кесаревих ростинів проходить жінка, тим більшим у неї стає ризик виникнення ускладнень - наголошується в новому дослідженні британських вчених.

Найбільший ризик досягається після п`ятого кесарового розтину, проте він пропорційно зростає, починаючи з першого.

Після аналізу стану кількох сотень жінок, які народжували в різних госпіталях Великобританії, протягом цього року було встановлено, що в групі MRCS (група жінок, що піддавалися вже п`ятого кесаревого розтину) порядку 18% жінок мали основну акушерську кровотечу (важка кровотеча при якій пацієнтка може втратити близько 1500 мл крові).

У жінок, які піддавалися кесаревого розтину в перший або другий раз ризик виникнення аналогічного стану, становив 0,6%. Крім того, 17% жінкам у групі MRCS медперсонал був змушений робити переливання крові в порівнянні з всього 1% жінок у групі з меншою кількістю кесаревого ростину.

Дослідження також показало, що жінки в групі MRCS мали в п`ять разів більший ризик передчасних пологів, і на 24% більший ризик народження дитини до 37-тижня вагітності, в порівнянні всього з 5% зростання аналогічного ризику в групі жінок всього з 1-2 кесаревим ростином.

У групі MRCS, також у 18% жінок зустрічався стан, відомий як передлежання плаценти. Також 50% жінок з цієї групи, потребувало проведення гістеректомії, а дві третини потребували проведення інтенсивної терапії після пологів.

Таким чином, якщо Ви збираєтеся народжувати шосту дитину, і при цьому всі п`ять попередні з`явилися на світ за допомогою кесаревого розтину, то Вам слід знати, що ризик розвитку різних ускладнень у Вас є підвищеним.

Особливих причин для занепокоєння при цьому немає - перераховані тут ускладнення не є найсерйознішими, з числа тих, що можуть відбуватися при вагітності. При цьому з незрозумілої причини ризик ускладнень різко зростає саме після 5-6 пологів, проведених за допомогою кесаревого розтину.

Якщо мова йде про 2-4 пологах, то ризик в цілому залишається точно таким же, як і при перших двох, лише з незначним зростанням.

dytyna.info