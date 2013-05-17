У Саудівській Аравії - атипова пневмонія, краще не їздити

Міністерство закордонних справ України рекомендує своїм громадянам утриматись без нагальної потреби від поїздок до Королівства Саудівська Аравія у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в цій країні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, у разі перебування на території Королівства намагатись максимально обережно поставитися до відвідання місць, де були зафіксовані випадки захворювання на атипову пневмонію.

Хворобу виявили у низці провінцій країни, однак здебільшого - у великих містах: Ер-Ріяд, Джидда та Даммам.

«Міністерство охорони здоров’я Королівства Саудівська Аравія повідомляє про виявлення 6 нових випадків захворювання людей на зазначену хворобу. Усього, починаючи з вересня 2012 року, в цій країні новим вірусом атипової пневмонії захворіло 26 осіб, 15 з яких врятувати не вдалося», - зазначили в прес-службі.