Близько 1 млн пар стикаються з проблемою небажаного безпліддя

Проблема небажаного безпліддя торкається 6,8% сімей України, тобто близько 1 млн подружніх пар.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я посилаючись на дані офіційної статистики, рівень безпліддя у нашій країні є невисоким – 3,5-2,8 на 1000 осіб жіночого населення і 0,5 – чоловічого.

У відомстві поінформували, що низький рівень репродуктивного здоров’я жінок ще до настання вагітності знаходить своє відображення і під час вагітності та пологів. Незважаючи на незначну позитивну динаміку, рівень захворювань вагітних, що впливають на перебіг вагітності, пологів та стан народжених дітей, залишається високим. У кожної четвертої вагітної є прояви анемії, у кожної сьомої – хвороби сечостатевої системи, у кожної шістнадцятої – хвороби системи кровообігу, зазначили у МОЗ.

Незважаючи на те, що якість соматичного і генеративного здоров’я населення України все ще не відповідає міжнародним стандартам і суттєво впливає на частоту ускладнених пологів, частка їх упродовж останніх років зменшилася з 40,8% у 2008 р. до 30,7% у 2012 р. У міністерстві вважають, що це зумовлено впровадженням у діяльність закладів акушерсько-гінекологічної служби сучасних перинатальних технологій, зокрема родопомочі, орієнтованої на участь сім’ї, демедикалізації пологів, ведення партограми тощо.

Також у МОЗ повідомили, що в Україні зросла частка нормальних пологів - з 59,2% до 69,3% відповідно.