Їжа для здорових очей

Ми розповімо про основні корисні речовини і продукти харчування, які їх містять.

"Згідно досліджень, речовини, корисні для серцево-судинної системи, корисні також і для нашого зору. Це пов`язано з роботою дрібних капілярів, що постачають кисень та інші поживні речовини, - каже Тетяна Гриньова, лікар-окуліст. - Здоров`я цих судинок має велике значення для здоров`я очей".

Ми, звичайно, можемо отримати все це через вітамінні комплекси, але корисні для зору речовини міститися і в харчових продуктах. Яких? Нижче про це поговоримо:

- Амінокислоти - м`ясо, яйця, молоко, сир і сир кисломолочний, йогурт, червоний перець, цибуля, часник, брюссельська капуста, брокколі, овес, мюслі, проросла сочевиця, зародки пшениці.

- Біофлавоноїди (захищають око від шкідливого впливу сонячних променів) - спаржа, цитрусові, шовковиця, журавлина, персики, вишня, яблука, груші, виноград, червона цибуля, капуста, шпинат і часник.

- Таурин (зберігає сітківку ока) - чорний і зелений чай, яблука, червоний лук, червоний виноград, цитрусові, помідори брокколі і зелень, мед.

- Каротиноїди (є антиоксидантами і запобігають хронічним захворюванням очей) - авокадо, чорниця.

- Лютеїн (антиоксидант, захищає очей від різних зовнішніх ушкоджень) - кукурудза, капуста, шпинат, зелень (особливо салат).

- Астаксантин (найважливіший антиоксидант для очей) - лосось, креветки, форель.

- Незамінні жирні кислоти (необхідні для нервової провідності в сітківці і для зниження рівня холестерину; працюють в організмі в якості палива для метаболізму і м`язової діяльності) - холодна риба (оселедець, сардини, анчоуси, тунець, лосось, палтус, скумбрія), насіння льону, рослинна олія, горіхи, яйця, спеції (особливо кмин).

- Хром (допомагає запобігти короткозорості і глаукомі) - яйця, картопля.

- Альфа-ліпоєва кислота (підтримує виробництво енергії з мітохондрій у клітинах очей) - шпинат, брокколі, дріжджі, яловичина.

- Вітамін Е (має антиоксидантну дію) - зародки пшениці, горіхи, рослинна олія, зелень, авокадо, спаржа, ківі, брокколі, гарбуз, солодкий батат, манго, помідори, папайя.

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