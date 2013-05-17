ВР ухвалила законопроект про мораторій на закриття медичних закладів

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект закону про введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров`я.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 290 народних депутатів із 356, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект встановлює мораторій на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров’я та скорочення працівників цих закладів.

Його завданням є забезпечення дотримання конституційного права громадян на охорону здоров’я незалежно від місця їх проживання та запобігання масовій ліквідації та реорганізації закладів охорони здоров’я.

Відповідним законопроектом пропонується ввести мораторій на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, що включає:

безпосередню ліквідацію лікарень, поліклінік, амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів (у тому числі, які розташовані на території сільських та селищних рад) та інших медичних закладів державної та комунальної форм власності;

реорганізацію закладів охорони здоров`я, що призводить до зміни їх головного призначення та/або скорочення кількості працівників і зменшення кількості ліжкомісць;

інші форми реорганізації, направлені на закриття закладів охорони здоров’я та зменшення обсягів медичної допомоги населенню;

скорочення режиму роботи медичних закладів.