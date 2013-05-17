В Україні тисячі дітей-сиріт не отримують навіть базової освіти

Київ. 17 травня. УНІАН. В Україні тисячі дітей-сиріт не отримують навіть базову освіту.

Про це йшлося сьогодні на прес-конференції в УНІАН «Покинуті діти: що приховують зачинені двері інтернатів».

Директор Асоціації незалежних моніторів Андрій Черноусов наголосив, що на сьогодні держава не здатна забезпечити якісну соціалізацію та реабілітацію для дітей, які знаходяться в інтернатах, тому багато випускників дитячих інтернатних закладів не можуть адаптуватися в суспільстві і нерідко стають потенційними клієнтами інтернатів для дорослих.

Черноусов наголосив, що надання соціальних послуг дітям в Україні можливе лише у стаціонарних закладах - інтернатах, тому якщо дитина їх потребує, у неї нема іншої альтернативи, де їх отримати. Через це в інтернатах знаходяться різні категорії дітей: розумово відсталі, діти з фізичними вадами, діти, які залишилися без батьківського піклування. При цьому, за словами експерта, їм усім надається однаковий комплекс соціальних послуг.

«Втім, навіть якщо дитину влаштувати до інтернату, на виході вона опиняється дезінтегрованою і неадаптованою. У цих дітей немає майбутнього››, - заявив Черноусов.

За його словами, існуюча мережа інтернатів для розумово відсталих демонструє псевдопіклування про дітей. Дітям в деяких закладах не надають навіть базової освіти.

Учасники прес-конференції розповіли історією ромського хлопчика Стаса Деметра, доля якого є яскравим прикладом того, що сьогодні відбувається в країні.

Координатор проектів БФ «Розвиток» Наталія Козир розповіла, що Стас прожив 17 років в інтернаті для розумово відсталих, а коли туди прийшла комісія, виявилося, що він там знаходиться помилково, і статус розумово відсталої дитини з нього зняли. При цьому вона розповіла, що дітей ромів здебільшого автоматично відправляють в інтернати для розумово відсталих. Як результат, хлопець має атестат Домбоківської школи-інтернату про закінчення неповної середньої школи (9 років), але не вміє ні читати, ні писати.

За її словами, після закінчення школи дитина була повністю дезінтегрована. "Коли Стасу виповнилося 17 років, його вивезли з Домбоківської школи на територію Мукачева і залишили", - сказала вона. Козир зауважила, що Стасу ще пощастило, що йому дали кімнату, а багато дітей виходить просто на вулицю. При цьому благодійній організації, яка взялася опікувати дитину, з певними труднощами вдалося добитися отримання документів, в тому числі паспорта з пропискою для дитини.

Сам Стас розповів, що їх ніхто не вчив, а замість уроків вони дивилися телевізор. Також він розповів, що дітей часто били, а за непокору відправляли до психлікарні.

Черноусов наголосив, що найстрашніше в цій ситуації, що документально все законно і притягнути до відповідальності винних дуже важко. "Всі дивляться на папірці, а не на дитину", - зауважив він. Тому, за його словами, потрібні інші механізми впливу - громадській контроль, бажання людей допомогти таким дітям.

Керівник програми "Верховенство права" МФ "Відродження" Роман Романов наголосив, що головною метою сьогоднішнього заходу це не намагання притягнути когось до відповідальності, в тому числі працівників Домбоківської школи, а привернути увагу громадськості. "Я добре пам`ятаю слова директора одного з інтернатів: не потрібно нам ніяких подарунків, спонсорської допомоги - просто приїздить, дітям головне спілкування, і це головний подарунок, бо вони відчувають себе там ізольованими", - наголосив він. Він переконаний, якщо люди з громади будуть періодично приходити в подібні місця і дивитись, що там відбувається - ці місця зміняться в кращий бік.

Водночас він розповів, що громадські організації поінформували Уповноваженого з прав людини про ситуацію з Домбоківською школою.