Українським дітям алкоголь продають без проблем

За продаж дітям алкоголю підприємці з Київщини сплатили більш як 60 тисяч гривень штрафу, повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області.

Зокрема, до чергової частини Білоцерківського міськвідділу міліції звернувся батько 13-річної дівчинки з повідомленням про те, що вона перебуває в стані алкогольного сп’яніння. За висновками лікаря, який надавав дитині медичну допомогу, у школярки гостра алкогольна інтоксикація. В ході проведення перевірки правоохоронці встановили, що напередодні 16-річному знайомому дівчинки продали в магазині дві пляшки горілки, яку вони й почали розпивати. В результаті на батька школярки, продавця магазину були складені адміністративні протоколи, на власницю ж торгової точки - подання про накладення на неї штрафних санкцій та позбавлення ліцензії.