За 2 роки медреформи посилиться роль первинної ланки

Перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина Акімова сподівається, що за два роки проведення медичної реформи посилиться роль первинної ланки системи охорони здоров`я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу у Вінниці.

«Я сподіваюся, що в найближчі два роки той масовий рух із посилення ролі первинної ланки, який спочатку почався з «пілотів», а цього року вже розширився на всю країну, набуде сильнішого характеру», - сказала Акімова.

Вона зазначила, що в пілотних регіонах із реформування системи охорони здоров`я, а це чотири регіони (Донецька, Дніпропетровська, Вінницька області та Київ - УНІАН), у кожного є свої особливості й свої цікаві напрацювання.

«Вінницька область показує цікавий досвід у розвитку сільської медицини, місто Вінниця показує, що, незважаючи на тонкі болючі складові при модернізації системи охорони здоров`я, можна знаходити, коли є хороша команда, правильні консенсуси й рухатися вперед», - зазначила вона.

Перший заступник глави АПУ також сподівається, що інші регіони перейматимуть позитивний досвід, водночас напрацьовуючи щось своє.

«Багато регіонів, приміром, у Західній Україні, які зараз займаються, в першу чергу, формуванням системи екстреної допомоги та модернізацією "первинки", я думаю, дивитимуться на досвід пілотних регіонів і щось для себе застосовуватимуть, щось виробляти своє», - сказала Акімова.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час поїздки до Вінницької області перший заступник глави АПУ ознайомилася з роботою амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Северинівка Жмеринського району і в с. Селище Тиврівського району, а також відвідала Центр первинної медичної допомоги № 6 м. Вінниця.