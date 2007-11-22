Як пережити магнітну бурю

Звільнитися від метеозалежності чи зменшити її вияви можна так:

Щоденно виділяйте одну-дві години для ходьби та фізичних вправ на свіжому повітрі - організм поступово адаптуватиметься до різних погодних умов. Одягайтеся "за погодою". Не виходьте на прогулянку голодними, особливо за холодної погоди. Займатися спортом краще починати теплої пори року, щоби до настання холодів поступово адаптувати організм до низьких температур.

Якщо у вас на холоді швидко мерзнуть руки і ноги, це свідчить про те, що вам потрібно зміцнити тонус судин. Це можна зробити за допомогою контрастного душу або місцевих контрастних ванн.

Осінньо-весняної пори метеопатам потрібно вживати вітаміни та мікроелементи.

Якщо загострилися хронічні захворювання, обов`язково лікуйтеся.

Стежте, щоби ваше харчування було повноцінним, із достатньою кількістю овочів і фруктів, особливо тих, які багаті на калій і магній: яблука, курага, родзинки, банани, картопля. Гіпертонікам необхідно обмежити вживання солі, вилучити з раціону жирні й смажені страви, твердий сир, гострі приправи, алкоголь, какао, каву, чорний шоколад, міцний чорний і зелений чай. Краще вживати трав`яні чаї з плодів глоду, калини, трави глухої кропиви, м`яти, меліси, а ще компоти й свіжовичавлені соки.

Гіпотонікам можна випити у першій половині дня одну-дві чашечки кави або міцний чорний чи зелений чай з цукром. Від жирних страв, особливо зі свинини, краще відмовитися. Рекомендується куряче м`ясо у відвареному вигляді, домашній і твердий сир.

Людям похилого віку варто відпочивати у звичній для них кліматичній зоні. Варто уникати сильних вітрів та літньої спеки.

Коли погано почуваєтеся, не перевантажуйте себе фізично й розумово, менше сидіть біля телевізора, ліпше прогуляйтеся на свіжому повітрі або почитайте цікаву книгу.

Якщо під час метеозмін відчуваєте неприємні відчуття у ділянці серця, попийте настоянки глоду, глухої кропиви, валеріани. Мікроелементи та женьшень допоможуть уникнути стресу та втоми (якщо не потерпаєте від високого тиску).

Не зважайте на інформацію про можливі магнітні дні. Якщо не знатимете, що тривають магнітні бурі, вони менше на вас впливатимуть.