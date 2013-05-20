МОЗ готує низку заходів для зниження цін на ліки

Міністерство охорони здоров`я України готує низку заходів для зниження цін на ліки.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Луганської облдержадміністрації, про це заявила міністр охорони здоров`я Раїса Богатирьова під час своєї робочої поїздки до Луганської області.

Зокрема, за словами міністра, наразі йдуть переговори з зарубіжними імпортерами щодо перегляду цінової політики. Крім того, розглядається можливість розширення асортименту вітчизняних аналогів лікарських засобів, ціни на які значно менші, ніж на імпортну продукцію.

Як також повідомили у прес-службі, міністр охорони здоров`я під час поїздки по області ознайомилася з роботою Слов`яносербського фельдшерсько-акушерського пункту, Трьохізбенської лікарської амбулаторії загальної практики - сімейної медицини і з роботою Слов`яносербської обласної туберкульозної лікарні.

У Луганську Богатирьова перевірила хід будівництва Луганського обласного перинатального центру ІІІ рівня та реконструкції відділення невідкладних станів та медицини катастроф Луганської обласної клінічної лікарні.

Після цього взяла участь у колегії Департаменту охорони здоров`я Луганської облдержадміністрації з питань реформування первинного рівня системи охорони здоров`я.

«Скільки разів я відвідую Луганський регіон, стільки разів дивуюся, наскільки динамічно розвивається галузь охорони здоров`я в області. Реформування галузі йде з урахуванням побажань і вимог людей і під особистим контролем губернатора », - зазначила міністр під час спілкування з пресою.