Правильний обід для чоловіка

До обіду варто ставитися так само докладно, як і до сніданку. Тобто, пропускати прийом їжі в середині дня не варто. Особливо, якщо ваша робота пов`язана з напруженою розумовою діяльністю, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Обід повинен становити близько 35% від обсягу всієї з`їденої за день їжі.

Якщо вам пощастило, і поруч з офісом є хороше кафе, краще харчуватися там. Все-таки супи краще будь-якого бутерброда.

У правильному обіді для чоловіка не повинен бути присутнім майонез, смажена і жирна їжа. Зловживаючи цими продуктами при малоактивному способі життя ви ризикуєте набрати кілька зайвих кілограмів.

Якщо ж не пощастило, і ніякої точки громадського харчування поруч немає, доведеться готувати їжу вдома. Мова йде не про бутерброди з ковбасою. Деякі продукти з приготування займають стільки ж часу, але набагато корисніше. Наприклад, стейк лосося в мікрохвильовці на максимумі потужності готується 10-15 хвилин. Рис вариться 20 хвилин. Так що якщо у вас є час на приготування бутерброда, значить і на швидку готування більш здорової страви теж знайдеться.

У правильному обіді для чоловіка повинно бути багато білків. Так що не шкодуйте м`яса і риби для себе коханого.