Чим корисна олія льону

Корисні властивості лляної олії обумовлені її складом. Вона містить вітаміни A, B, E, F, K, поліненасичені кислоти - Омега-3, Омега-6 і Омега-9 і насичені жирні кислоти. Ряд Омега не виробляються організмом і потрібні для роботи клітин.

Лляне масло називають еліксиром молодості, тому що воно прекрасно очищує, підтягує шкіру, покращує стан волосся, нігтів, позитивно і помітно впливає на весь організм.

"Вживають олію по одній столовій ложці зранку і ввечері, - розповідає фармацевт Ірина Тарасенко. - Ви побачите позитивні зміни на шкірі, волоссі, нігтях. Крім того, просто змащуйте нею тіло і обличчя. Ця олію порівняно добре вбирається шкірою. Нанесіть її, зачекайте 5 хвилин і залишки промокніть серветкою. Так само можна робити маску на шкіру голови для красивого волосся і проти його випадання. Якщо вам важко ковтати сиру олію, просто додавайте її в салати, але не до смажених страв. Бо після термічної обробки вона втратить свої властивості".

Олію можна також використовувати у комбінації в різних масках - з медом, яєчним жовтком, лимоном, медом.

gazeta.ua