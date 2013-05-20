Вода допоможе схуднути

Будь-яка дівчина, що сидить на дієті, знає: щоб схуднути, потрібно пити багато води. Це прискорює метаболізм, допомагає запобігти проблемам з травленням, покращує стан шкіри. Але випити 6-8 склянок води на день буває досить складно - то забудеш, то просто немає сил влити в себе чергову склянку.

Веди облік. Заведи звичку відзначати, скільки води вже випила. Можна просто ставити галочки щоразу, коли вип`єш чергову склянку. Можна наперед поставити собі мету - наприклад, намалювати шість порожніх склянок і зафарбовувати по одній. В ідеалі тримати цей список потрібно на видному місці, щоб твої досягнення бачили колеги та близькі, а в разі чого - щоб нагадали про не випиту склянку.

Додай смаку. «Вода без кольору, без смаку, без запаху» - не завжди найприємніше рішення. Додай у неї лимон, м`яту, імбир, перетерті ягоди - і отримаєш чудовий освіжаючий напій. А от від цукру краще утриматися. Справа не тільки в зайвих калоріях, але й у безпеці зубів. Свою ароматизовану воду ти будеш пити цілий день, і якщо в ній буде багато вуглеводів, то вони будуть залишатися на зубах і «годувати» бактерії.

Знайди гарну воду. Якщо воду з офісного кулера або фірмової пляшки важко пити - швидше за все, вона просто не підходить тобі мінеральним складом. Спробуй різну воду, щоб підібрати ту, яку будеш з задоволенням пити у великій кількості.

Наливай воду в пляшку. Складно уявити собі, скільки конкретно води у 8 кухлях. А якщо мету складно уявити, то досягти її майже нереально. Інша справа - якщо ти наллєш воду в прозорі пляшки - наприклад, півлітра, щоб випити вдома, і півтора - щоб випити в офісі. Тоді об`єм стане більш відчутним і не здасться непідйомним.

. Думаєш, це занадто «дитячий» метод? Спочатку спробуй, а потім смійся! Тим більше що гарний кухоль зайвим ніколи не буде.

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