В Україні просять відкликати законопроект про заборону абортів

Міжфракційне депутатське об’єднання "Рівні можливості" звертається до всіх парламентських фракцій з проханням врахувати негативну думку експертів в галузі медицини і демографії щодо законопроекту 2646-1 "Про внесення змін в деякі законодавчі акти України (відносно заборони штучного переривання вагітності (абортів)" (автори - Олександр Сич, Руслан Зелик, Руслан Марцинків), при визначенні своєї позиції з питання заборони абортів та закликає авторів відкликати цей законопроект, як такий, що потребує серйозного доопрацювання.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві МФО "Рівні можливості".

У заяві відзначається, що законодавчі ініціативи, які обмежують репродуктивні права громадян України, зокрема, жінок, створюють додаткові ризики та загрози для їхнього здоров’я та життя. Окрім того, за відхилення даного законопроекту також виступає і профільний комітет ВР, що підтвердила голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення охорони материнства та дитинства, репродуктивного здоров`я Комітету з питань охорони здоров`я Марія Іонова. За словами заступника начальника Управління охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення Міністерства охорони здоров’я України Валентини Коломейчук, правові обмеження до виконання штучних абортів не призведуть ні до зниження їх кількості, ні до суттєвого збільшення кількості пологів. За інформацією МОЗ, у 2012 році під час операції штучного переривання вагітності померло 6 жінок, однак їх смерть не пов’язана з абортом, це були інші фактори. Тому важливо, щоб подібні операції проводилися безпечно для жінки, у обладнаних місцях , а не " йшли в тінь".

Натомість, йдеться у заяві, доцільніше було би прийняти законопроект № 2646 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне переривання вагітності", автор - Віталій Журавський. Чинна редакція статті 134 Кримінального кодексу передбачає кримінальну відповідальність за незаконне переривання вагітності лише для осіб, які не мають спеціальної медичної освіти. Документом пропонується посилити відповідальність і для медиків, які проводять аборт з порушенням вимог закону - поза медичної установи, не дотримуючись необхідних протоколів і стандартів. Автор вважає, що ця ініціатива сприяє зменшенню кількості неналежно виконаних, кримінальних абортів і працює на захист репродуктивних прав жінок.