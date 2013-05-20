Завтра в Україні короткочасні дощі та грози

Завтра в Україні місцями очікуються короткочасні дощі та грози.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, під час гроз шквали 15-20 м/с, в окремих районах град, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°; на крайньому заході вночі 8-13°, вдень 19-24°.

У Києві та області у вівторок місцями короткочасні дощі, грози, в окремих районах град. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, під час грози шквали 15-20 м/с.

Температура по області вночі 12-17°, вдень 24-29°. у Києві вночі 14-16°, вдень 25-27°.

Сьогодні температура води в Чорному морі 19-20°, Азовському морі 21-23°; у Дніпрі біля Києва 22°.