Українські діти, які подолали рак, поїдуть «Ігри переможців»

Діти, які перемогли рак, приїдуть із України на IV Всесвітні дитячі «Ігри переможців» до Москви.

Як повідомили УНІАН організатори ігор, змагання пройде з 14 по 16 червня. Команду України привезуть українські благодійні фонди «Запорука» і «Стопрак».

«Ігри переможців» - найбільші в світі змагання для дітей, які перенесли онкологічні захворювання. Вже четвертий рік поспіль їх проводить російський благодійний фонд «Подаруй життя».

Перші ігри відбулися в 2010 році на московському стадіоні «Локомотив» і стали незабутньою подією для 200 дітей із 8 країн. Щороку географія країн-учасниць розширюється. В Іграх-2013 візьмуть участь понад 400 дітей віком від 7 до 16 років.

Відсвяткувати перемогу над хворобою приїдуть діти з 12 країн: Німеччини, Угорщини, Польщі, Сербії, Вірменії, Туреччини, Латвії, Болгарії, України, Білорусі, Хорватії та Росії.

Як зазначила співзасновник фонду «Подаруй життя» Чулпан Хаматова, «Ігри переможців» – не просто спортивні змагання, але й важливий реабілітаційний проект фонду. За її словами, до недавнього часу проблема реабілітації дітей, які одужали після онкологічних або гематологічних захворювань, не була такою актуальною хоча б тому, що дітей, які одужали, на жаль, було небагато.

«В останнє десятиліття в дитячій онкології відбувся справжній прорив – одужує близько 70% дітей. І багатьом із них потрібна допомога в поверненні до звичайного життя. На «Іграх переможців» діти долають свої страхи, знайомляться з іншими хлопцями та дівчатами, які теж зіткнулися в своєму житті з хворобою, спілкуються, бігають, плавають, стріляють із лука повертаються до нормального, дитячого життя», - сказала Хаматова.

Цього року ігри пройдуть у комплексі ЦСКА. Урочисте відкриття «Ігор переможців» відбудеться 14 червня, в День донора крові.

Гостями ігор традиційно стають зірки спорту, кіно та музики. Підтримати юних переможців прийдуть російські олімпійські та параолімпійські чемпіони.