Чехія видаватиме українцям багаторазові візи з метою лікування

З 22 травня Посольство Чехії в Україні видаватиме українцям не лише одноразові, а й багаторазові шенгенські візи з метою туризму та лікування.

Про це повідомляє офіційний сайт диппредставництва.

“Шенгенська багаторазова віза з метою туризму та лікування може бути видана за умови, що заявник доведе або обґрунтує намір часто та регулярно подорожувати, або ж у випадках, коли заявник доведе свою бездоганність та надійність, зокрема тим, що попередні шенгенські візи використав згідно з правилами. Далі заявник доводить свою економічну ситуацію в країні походження та намір покинути територію країн-членів перед закінченням терміну дії візи”, - йдеться у повідомленні.

Також наголошується на тому, що бажаючий отримати багаторазову візу при поданні зяви має довести, що у минулому йому було видано щонайменше дві одноразові шенгенські візи або одну багаторазову шенгенську візу на 90 днів з терміном дії хоча б на один рік. Для цього потрібно надати копії цих віз, які він використав за призначенням.

"У такому випадку можна передбачати, що і наступна багаторазова віза буде використана за призначенням. Термін дії такої візи становитиме один рік, наступної - два роки", - повідомили у посольстві.

Консульський збір за подання заявки на багаторазову візу при цьому не підвищується порівняно із заявою на одноразову візу. Розмір консульського збору залишається незмінним як при поданні заяви індивідуально, так і через акредитовану туристичну фірму. Консульський відділ не стягує вищий чи додатковий збір у цьому випадку. Акредитовані туристичні фірми також не мають причини стягувати зі своїх клієнтів вищу плату за посередництво при поданні заяви на багаторазову візу, ніж при поданні заяви на одноразову візу.

Як зазначають у посольстві, рішення про надання багаторазових віз, прийнято згідно з політикою Чеської Республіки на підтримку індивідуального та організованого туризму і курортної справи, розширення можливостей для особистих контактів між громадянами України і Чеської Республіки згідно з пріоритетами «Східного партнерства» Європейського Союзу та як вираження підтримки євроінтеграційних прагнень України.