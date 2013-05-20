США дали Україні $2 млн для вивчення вірусів і бактерій

Уряд Сполучених Штатів Америки у рамках реалізації програми Нанна-Лугара вклав близько 2 млн доларів США у реалізацію проекту зі створення в Україні лабораторно-навчального центру з вивчення вірусів і бактерій при Інституті ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час урочистого відкриття центру повідомив Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Джон Теффт.

«На розробку і впровадження проекту ми витратили 2 млн доларів. І я бачу, який важливий цей проект для України в цілому і для українського агросектора, який є одним із провідних секторів економіки країни», - сказав Теффт.

За його словами, завдяки такому центру Україна дістала можливість швидко і ефективно реагувати на спалахи інфекцій і бактерійних захворювань – не тільки серед тварин, але й захворювань, які передаються від тварин до людини.

«Дуже важливо, що в Україні з`явилася можливість швидкої діагностики захворювань і попередження їх небезпеки», - сказав Теффт.

У свою чергу, віце-президент Національної академії аграрних наук Ігор Ібатуллін зазначив, що в світі існує близько 700 різних вірусів і 500 бактерій, які можуть викликати захворювання у людей і тварин.

«Але мало того - ці віруси і бактерії багато в чому можуть служити основою бактеріологічної зброї, небезпека якої також украй велика», - підкреслив Ібатуллін. За його словами, маючи такий центр, Україна одержала інструмент протидії всіляким спробам використовувати потенціал вірусів і бактерій в протизаконних цілях.

Довідка УНІАН. Програма сумісного зменшення загрози, названа на честь сенаторів Семюела Нанна і Ричарда Лугара, реалізується за участі уряду США, а саме – Агентства із зменшення загроз Міністерства оборони США з 12 грудня 1991 року відносно Росії і країн СНД.

У числі цілей програми - знищення ядерної, хімічної та інших видів зброї масового ураження; транспортування, зберігання, виведення з експлуатації і забезпечення експлуатації зброї у зв`язку з її знищенням; встановлення контрольованих запобіжних засобів, що перешкоджають розповсюдженню зброї; запобігання небажаному використанню досвіду і знань в області створення озброєнь; забезпечення процесу демілітаризації оборонних галузей промисловості і конверсії військових можливостей і технологій; розширення контактів між США і країнами СНД з військових питань.

У рамках програми у період з 1991 по 2012 рік, за офіційними даними, в Росії, Україні, Казахстані і Білорусі було реалізовано проектів на 8,79 млрд доларів.