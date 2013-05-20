Чи розслідуватиме ГПУ закупівлю «швидких» за завищеними цінами?

Народний депутат з фракції «Батьківщина» Андрій Пишний направив звернення до Генеральної прокуратури з вимогою провести досудове розслідування щодо нераціонального та неефективного використання державних коштів Міністерством охорони здоров’я при закупівлі автомобілів «швидкої допомоги» у одного з приватних підприємств.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

У зверненні депутат зазначив, що 2012 року було укладено договір між Міністерством охорони здоров’я України та приватною фірмою на придбання 216 автомобілів «швидкої допомоги» на суму 140 млн. грн. Згідно з умовами договору, за кожен автомобіль МОЗ перерахував 649 тиc. грн.

Натомість, як наголошується у зверненні, експерти оцінили машину з усім наявним у ній обладнанням у 465 тис. грн, тобто на 185 тис. грн дешевше.

«За висновками економічного та товарознавчого дослідження, які провів Київський науково-дослідний інститут судової експертизи, при закупівлі машин швидкої допомоги Міністерством охорони здоров’я у 2012 році державний бюджет зазнав збитків на 56 млн 619 тис. 614 грн», - наголосив Пишний.

Депутат нагадав, що згідно з законом про здійснення державних закупівель, закупівлі мають здійснюватися за принципами добросовісної конкуренції серед учасників, максимальної економії та ефективності використання коштів, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель, недискримінації учасників, об`єктивної та неупередженої оцінки пропозицій конкурсних торгів та з запобігання корупційним діям і зловживанням.

Пишний вимагає від Генпрокуратури провести перевірку виконання умов закону «Про державні закупівлі» при придбанні МОЗом автомобілів «швидкої» у приватного підприємства, взяти під особистий контроль здійснення досудового розслідування нераціонального та неефективного використання державних коштів Міністерством охорони здоров’я та наявності корупційної складової у діях посадових осіб МОЗу при закупівлі автомобілів швидкої допомоги.