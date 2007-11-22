Смертність від онкозахворювань знизилася завдяки увазі до проблеми раку

Зниження смертності від онкологічних захворювань в Україні, без виділення додаткових бюджетних коштів, відбулося за рахунок привертання загальної уваги до проблеми раку.

Про це сказав Головний онколог Мінохоронздоров`я Ігор Щепотін під час Всеукраїнської наради головних обласних фахівців-онкологів.

«Ми не одержали жодної зайвої копійки. Поліпшення відбувається через те, що за останні три роки до проблеми онкології в Україні привернута загальна увага», - зазначив Ігор Щепотін.

За його словами, поліпшення також відбулося тому, що Президент України узяв цю проблему під свій особистий контроль, і завдяки тому, що за останні три роки пройшли певні реформи в онкологічній галузі, що дозволили розумніше розподіляти бюджетні кошти, що виділяються для боротьби з цим захворюванням.