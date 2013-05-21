Богатирьову обрали віце-президентом ВАОЗ

Міністра охорони здоров`я України Раїсу Богатирьову обрано віце-президентом Всесвітньої асамблеї охорони здоров`я від Європейського регіону.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, Богатирьова бере участь у засіданнях асамблеї на 66-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров`я, яка 20-22 травня проходить у Женеві (Швейцарія).

Перебуваючи у Женеві, очільник МОЗ відвідала штаб-квартиру Всесвітньої організації охорони здоров`я, де в неї відбулася зустріч із Генеральним директором ВООЗ Маргарет Чен.

Також Богатирьова провела переговори з Регіональним директором Європейського бюро ВООЗ Жужанною Якаб, заступником виконавчого директора Об`єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС) Луізом Луресом та з керівниками відомств охорони здоров`я низки європейських країн.

У рамках візиту планується зустріч Богатирьової з Виконавчим директором Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією Майклом Дайблом.

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Всесвітня асамблея охорони здоров`я (ВАОЗ) - вищий керівний орган ВООЗ, який щорічно (у травні) проводить свої сесії. ЇЇ керівниками є 5 віце-президентів від п`яти регіонів світу. Головна мета ВООЗ - сприяння забезпеченню охорони здоров`я населення усіх країн світу. ВООЗ координує міжнародне співробітництво з метою розвитку й удосконалення систем охорони здоров`я, викорінення інфекційних захворювань, впровадження загальної імунізації, боротьби з поширенням СНІДу, координації фармацевтичної діяльності країн-членів тощо. Впродовж останніх років завдяки зусиллям ВООЗ питання охорони здоров`я стали пріоритетом у політичному порядку денному світу.