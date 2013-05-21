Паралімпійцям призначено президентські стипендії
09:52, 21 травня 2013Країна
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Отримають по 12 тис грн
Президент України Віктор Янукович призначив президентські стипендії для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів.
Про це у відповідному указі (№ 290/2013), розміщеному на сайті глави держави.
Згідно з указом, стипендії призначено 37 спортсменам та тренерам.
Розмір однієї стипендії становить 12 тис. грн.
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