Паралімпійцям призначено президентські стипендії

09:52, 21 травня 2013
Країна
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Отримають по 12 тис грн

Президент України Віктор Янукович призначив президентські стипендії для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів.
 
Про це у відповідному указі (№ 290/2013), розміщеному на сайті глави держави.
 
Згідно з указом, стипендії призначено 37 спортсменам та тренерам.
 
Розмір однієї стипендії становить 12 тис. грн.
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