Паралімпійцям призначено президентські стипендії

Президент України Віктор Янукович призначив президентські стипендії для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів.

Про це у відповідному указі (№ 290/2013), розміщеному на сайті глави держави.

Згідно з указом, стипендії призначено 37 спортсменам та тренерам.

Розмір однієї стипендії становить 12 тис. грн.