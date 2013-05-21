Послуги у дитячих таборах треба усучаснити - Азаров

Прем`єр-міністр України Микола Азаров вважає за необхідне вдосконалити і усучаснити якість послуг у дитячих таборах відпочинку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив сьогодні після відвідин одного з дитячих таборів у Київській області.

Азаров відзначив, що на сьогоднішній день в країні до прийому дітей готові близько 20 тис. таборів, проте, висловив жаль, що велика частина з них призначені лише для денного відпочинку.

Азаров також вважає, що необхідно збільшити кількість таборів з цілодобовим перебуванням дітей.

«Необхідна дуже серйозна підтримка таких закладів, щоб вони могли піднятися на новий рівень з властивими сьогоднішніми вимогами і підходами», - сказав Азаров.

Також він відзначив необхідність переглянути норми харчування дітей.

Він наголосив, що поставить завдання перед Міністерством соціальної політики вже наступного року підняти рівень відпочинку в дитячих таборах.

Азаров звернув увагу на необхідність покращення якості відпочинку дітей перш за все в промислових регіонах.

Крім того, він відзначив, що відпочинок дітей має бути організований таким чином, щоб їм було весело.

«Відпочинок має бути обов`язково веселим, інакше це не буде відпочинком», - сказав Азаров.

Він також відзначив, що необхідно заохочувати дітей для занять самодіяльністю і різними видами творчості.