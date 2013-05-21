Швидкі та корисні сніданки для мам

Доведено: добре збалансований сніданок допомагає контролювати голод і вагу, він живить весь організм мами і дає їй сили на весь день. Тому ні в якому разі не економте на цьому найважливішому прийомі їжі за день, мотивуючи це браком часу - економлячи на сніданку, ви економите на власному здоров`ї!

За словами фахівців-дієтологів, правильний, збалансований сніданок повинен включати фрукти, овочі, цільні злаки, знежирені молочні продукти і нежирні білки.

Сьогодні ми пропонуємо мамам спробувати 3 найпростіших, швидких і при цьому корисних варіанти правильного сніданку.

Смачного!

1. Цільнозернові злаки з фруктами і нежирним молоком.

2. Вівсянка з ягодами і горіхами.

Можна використовувати вівсянку типу екстра або ж замочити звичайну з вечора, щоб вранці вона швидше зварилася. Ягоди розріжте навпіл напередодні увечері і зберігайте в герметичному контейнері, або ж використовуйте ягоди, консервовані у воді.

3. Цільнозерновий хліб, круто зварене яйце і фрукти.

Між іншим, зварені круто яйця в шкаралупі можна зберігати в холодильнику до 5 днів!

lady.tochka.net