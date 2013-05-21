Саудівською Аравією стрімко поширюється атипова пневмонія

Міністерство закордонних справ України рекомендує українським громадянам утриматись від поїздок до Королівства Саудівська Аравія у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні, викликаним стрімким розповсюдженням вірусу атипової пневмонії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в. о. Директора департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

За його словами, в разі перебування на території Саудівської Аравії, українцям рекомендується максимально обережно поставитися до відвідання місць, де були зафіксовані випадки захворювання на атипову пневмонію. Перебийніс нагадав, що хворобу виявили у низці провінцій країни, однак найбільшою мірою у великих містах — Ер-Ріяд, Джидда та Даммам. Перебийніс додав, що Міністерство охорони здоров’я Саудівської Аравії повідомляє про виявлення шести нових випадків захворювання людей на зазначену хворобу. Всього, починаючи з вересня 2012 року, в Саудівській Аравії новим вірусом атипової пневмонії захворіло 26 осіб, 15 з яких врятувати не вдалося.