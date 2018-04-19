Що таке підліткова булімія і що з цим робити
У підлітків дві реакції на стрес. В одних від переживань шматок в горло не лізе. Інші активно "заїдають" будь-який психологічний конфлікт...
Розлади харчової поведінки набувають у розвинених країнах масштаби цієї епідемії. За даними статистики, жертвами надмірного апетиту стали тільки в США 4 000 000 молодих людей, які їдять набагато більше норми і володіють підвищеною вагою. Однак булімія - все ж не синонім ожиріння, хоча найчастіше вона дійсно призводить до набору не одного десятка зайвих кілограмів. Це психічний розлад, при якому у хворого періодично виникає неприродний, прямо таки «вовчий» апетит, наслідком якого стають повторювані харчові «напади».
Напади скаженого апетиту можуть відбуватися з підлітком епізодично протягом дня або наздоганяти свою жертву тільки вночі. Але в деяких випадках люди, які страждають булімією, їдять постійно, буквально не закриваючи рота.
Під час цих «припадків обжерливості» гастрономічними наркоманами за короткий час поглинається величезна кількість калорійної їжі.
У такі хвилини вони повністю втрачають контроль над собою і просто не віддають собі звіту в тому, скільки з`їли, оскільки зупинитися вже не можуть.
Після закінчення нападу нещасні починають відчувати сильну відразу до себе і величезне почуття провини за свою поведінку, до якого приєднується і панічний страх погладшати.
Тому вони викликають у себе блювоту, вживають діуретики або проносні, щоб вивести зі свого організму одночасно обожнену і ненависну їжу. Позбавлення від з’їденої їжі лише наближає відчуття голоду і надалі підвищує ймовірність чергового «розгулу».
Згодом вдаватися до очищення шлунку доводиться все частіше і частіше. Саме тому багато хворих булімією часто не виглядають товстими, а навіть навпаки.
За статистикою, в основну групу ризику по булімії входять дівчата, починаючи з 13 років. Найвищий пік розвитку і клінічних проявів хвороби припадає на 17-18 років або 20-22 років. Це психічне захворювання виснажує не тільки нервову систему, але і весь організм в цілому.
Особливо сильно страждає шлунково-кишковий тракт. При поглинанні надмірної кількості їжі стінки шлунка надмірно розтягуються (аж до розриву), а блювота викликає обезводнення і роздратування стравоходу. Крім того, кислота зі шлунку може пошкодити емаль зубів.
Крайня ступінь булімії може викликати гостру серцеву недостатність і смерть. Тому підтвердження - історія короля рок-н-роллу Елвіса Преслі.
Жити, щоб їстиПобачивши, як щасливо і спокійно посміхається уві сні щойно погодоване мамою немовля, розумієш, що поглинання їжі - це не просто задоволення природної потреби, але ще і одна з найбільших насолод в житті.
Однак для більшості з нас - все ж не єдина. На жаль, іноді це задоволення витісняє всі інші, і тоді їжа стає нав’язливою ідеєю, засобом від усіх бід, ключем до вирішення всіх проблем.
У підлітків дві реакції на стрес. В одних від переживань шматок в горло не лізе, інші активно «заїдають» будь-який психологічний дискомфорт чим-небудь смачненьким. Представники другої категорії якраз і відносяться до групи ризику по булімії. Спочатку вони багато їдять лише при стресі, але згодом вже будь-яка неприємність або просто банальна нудьга викликає тягу до їжі. Думки про їжу стають головним змістом життя.
Пацієнт вже не здатний зосередитися на роботі, навчанні, сім`ї, він не може навіть думати про особисте життя. Це можна вважати захворюванням. Втім, крім нервової відома ще і вторинна булімія. Вона зустрічається при деяких захворюваннях нервової і ендокринної систем, а також при психічних розладах. Але це вже тема для окремої розмови.
Булімія поширена набагато ширше, ніж анорексія. Але зате її набагато складніше розпізнати. Визначити анорексика легко за надмірною худорлявістю, синявою під очима. А ось у більшості дівчат, які страждають булімією, зберігається нормальна вага і цілком здоровий вигляд. Хіба що вони іноді можуть скаржитися на проблеми зі шлунком. Ну, а в кого з сучасних дітей таких проблем немає?
Ерозія зубної емалі теж на сьогоднішній день не рідкість. Скачки ваги? Так і це цілком нормально в пубертатному періоді! Депресії і нерозуміння у однолітків? Яка дивина в 16 років!
До речі, у випадку з однокласницею доньки все так і було. Ніхто з навколишніх поняття не мав про те, що у дівчини проблеми. Про хвороби Лілі її власна мати дізналася, тільки коли прочитала щоденник доньки. Звичайно, лізти в особисте життя дитини неприпустимо, але в даному випадку засуджувати цю жінку не повертається язик.
Наостанок
Зараз подруга дочки почуває себе краще, і про пережите її родина, сподіваюся, забула, як про кошмарний сон. Щастя, що все виявилося вчасно. Адже відомо, що чим раніше розпочато лікування, тим вище його ефективність і, до речі, нижче вартість (можна обійтися лише кваліфікованою психотерапією). У важких випадках пацієнтам може знадобитися госпіталізація, інші хворі цілком можуть перебувати на амбулаторному лікуванні.
Взагалі цей недуг лікують два спеціаліста: психотерапевт (або психіатр) і дієтолог. Обійтися лише допомогою спеціаліста з лікувального харчування неможливо, адже булімія - аж ніяк не синонім харчової розбещеності. В основі захворювання лежать глибокі психологічні травми, постійно тривожні переживання.
Тому, на жаль, вилікуватися від цієї недуги, просто взявши себе в руки, неможливо. Отже, дуже важливо, щоб родичі проявляли розуміння і терпіння і не звинувачували хворих булімією у відсутності у нього сили волі, а допомагали боротися з хворобою.
Остаточна мета для пацієнта - це прийняти себе таким, який він є, і повернутися до нормального життя. Відновлення займає багато часу, і багато що залежить від наполегливого бажання вилікуватися самої людини. Але також психотерапевт обов`язково працює і з родиною пацієнта.
Його завдання - скорегувати відносини, що склалися між членами сім`ї так, щоб хворий не відчував відчуження, а любов і повагу близьких.