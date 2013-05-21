МОН просить виділити аутистів в окрему категорію

Міністр освіти і науки Дмитро Табачник звернувся до міністра охорони здоров`я Раїси Богатирьової із проханням вирішити питання виділення дітей з аутизмом в окрему категорію для того, щоб надалі розробляти систему навчання таких дітей.

Про це йдеться в повідомленні Міжнародної громадської організації «Фонд допомоги дітям з синдромом аутизму «Дитина з майбутнім», переданому УНІАН.

Зазначається, що звернення з`явилося внаслідок активної позиції громадських організацій та батьків дітей з аутизмом: у квітні Фонд «Дитина з майбутнім» та Асоціація батьків дітей з синдромом аутизму провели акцію під МОН з вимогою надати аутистам можливість отримувати освіту. Крім того, це питання розглядалося на засіданнях робочої групи з вирішення проблем аутизму на чолі з представником президента України у Верховній Раді Юрієм Мірошниченком.

«Дуже приємно, що Міністерство освіти і науки нас почуло і зробило перші кроки назустріч дітям з аутизмом. Ми сподіваємося і на подальшу співпрацю, адже впевнені - аутисти здатні до навчання, якщо для цього їм створено необхідні умови», - вважає директор Фонду «Дитина з майбутнім» Лариса Рибченко.

*** Аутизм - розлад, що виникає як наслідок порушення розвитку головного мозку та характеризується вираженим та всебічним дефіцитом соціальної взаємодії та спілкування. Зазвичай батьки помічають ознаки аутизму впродовж перших двох років життя дитини. Аутизм проявляється, перш за все, через затримку мовного або розумового розвитку та небажання дитини контактувати із оточуючими. Поширеність розладів аутичного спектру становить 6 на 1000 осіб, причому у хлопчиків подібні стани спостерігаються приблизно в 4 рази частіше, ніж у дівчаток. Число людей, у яких виявлено аутизм, різко зросло з 1980-х років, частково через зміну підходів до діагностики. Незважаючи на те, що при ранньому втручанні дитині можна допомогти у набутті навичок самодопомоги і спілкування, поки невідомі методи, здатні повністю вилікувати від аутизму.

Міжнародна громадська організація «Фонд допомоги дітям із синдромом аутизму «Дитина з майбутнім» (www.cwf.com.ua) утворена у 2009 році з метою консолідації батьків, в сім’ях яких ростуть діти з індивідуальними потребами, надання соціального захисту їм та іншим членам їх сімей, а також сприяння в організації заходів, спрямованих на надання допомоги дітям із індивідуальними потребами. Школа-садок «Дитина з майбутнім» – проект Фонду, який є єдиним в Україні навчально-реабілітаційним закладом повного дня для дітей з особливостями розвитку.