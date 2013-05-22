Президент доручив профінансувати Центр дитячої кардіології

Президент України Віктор Янукович доручив прем’єр-міністру Миколі Азарову підготувати зміни до державного бюджету на 2013 рік щодо виділення коштів на оснащення державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров`я України».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«З метою підвищення доступності та якості високоспеціалізованої медичної допомоги дітям, яка надається державною установою «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров`я України», передбачити під час підготовки за підсумками І кварталу 2013 року пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» видатки на оснащення державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров`я України» відповідно до обгрунтованих потреб», - йдеться в дорученні глави держави.

Також, згідно з документом, профільні міністерства за участю професійних асоціацій медичних працівників мають розробити нові підходи до забезпечення та оцінювання якості високоспеціалізованої медичної допомоги, а також до атестації медичних працівників.

Крім того, Президент доручив розглянути питання вдосконалення механізму фінансування зазначеної установи, зокрема, в частині визначення розміру заробітної плати медичних працівників залежно від інтенсивності їх роботи та якості надання медичної допомоги.

Довідка УНІН. Державна установа «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України» створено 2 квітня 2003 року відповідно до положень Постанови Верховної Ради України від 6 березня 2003 року №631-ІV «Про створення і оснащення в Україні центру кардіохірургії немовлят».

У штатному розкладі Центру 2066 працівників, із них 411 лікарів. В установі також працюють 50 наукових працівників.

У двох корпусах Центру функціонують 250 ліжок (178 стаціонарних, 72 реанімаційні), поліклініка, приймальне відділення, 6 кардіохірургічних операційних та 3 операційні для проведення кардіологічних ендоваскулярних операцій і процедур. Заклад має відділення радіології, відділення реабілітації, лабораторне відділення, банк крові, наукові відділи та кафедру дитячої кардіології.