Ухвалено закон про санаторне лікування інвалідів війни

Верховна Рада України підтримала за основу та в цілому проект закону «Про внесення змін до статті 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо першочергового безоплатного забезпечення санаторно-курортним лікуванням інвалідів війни)».

Як передає кореспондент УНІАН, в цілому законопроект підтримали 289 народних депутатів із 359, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроектом передбачається внести зміни до статті 13 закону „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, передбачивши право інвалідам війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з Японією, на забезпечення санаторно-курортним лікуванням першочергово із числа позачерговиків.

При цьому порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації визначаються Кабінетом міністрів України.

Водночас інваліди війни забезпечуються путівками відповідно органами соціального захисту населення, охорони здоров`я, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України та іншими органами за місцем перебування на обліку або за місцем роботи.

Крім того, за бажанням інвалідів замість путівки на санаторно-курортне лікування вони можуть один раз на два роки одержувати грошову компенсацію: інваліди війни I-II груп - у розмірі середньої вартості путівки, інваліди війни III групи – 75% середньої вартості путівки.

Грошова компенсація надається незалежно від наявності медичного висновку про необхідність санаторно-курортного лікування або медичних протипоказань.