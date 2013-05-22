Молоко "заводить" мозок

При вживанні молочних продуктів поліпшується пам`ять і мовленнєві функції.Этот висновок зроблено на підставі аналізу результатів даних дослідження вчених з Університету Південної Австралії та Університету Мена в США.

Вченими доведено, що при щоденному вживанні молока і молочних продуктів спостерігається поліпшення функціонування мозку - пам`яті, уваги, координації рухів, психомоторики, мовлення, мислення.

Для підтвердження своїх припущень, медиками проведений експеримент, в якому брали участь 900 волонтерів. Цих людей вчені розділили на дві групи, раціон однієї з яких постійно включав молоко і молочні продукти.

Вчені з`ясували, що піддослідними, які сидять на дієті без молока, були пройдені тести на нервово-психічні та емоційні реакції менш ефективно в порівнянні людьми, які регулярно вживали молоко.

Фахівцями припущено, що благотворний вплив молока на роботу людського мозку здійснюється завдяки вмісту в ньому кальцію, молочним кислот і молочних жирів.

З`ясувалося, при щоденному споживанні молока корови підвищується фізична активність літніх людей.

Якщо уявити, щоб людинв випиває в дитинстві склянку молока щодня, то в літньому віці людина буде більш активною, ступінь ризику проблем з опорно-руховим апаратом зменшиться до 25%.

Такий висновок зроблений експертами зі Школи громадської і соціальної медицини при Університеті в Брістолі. Вони заявляють про те, що немає залежності від статі, ваги, соціального становища - у дитинстві молоко корисне всім

Науковцями отримані результати підтверджуються попередніми дослідженнями, що є доказом того, що при щоденному споживанні молока корови поліпшується фізична активність літніх людей і запобігається розвиток хвороб судин і також серця.