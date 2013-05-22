У Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Житомирській, Київській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях повністю відновлено електропостачання 468 населених пунктів, знеструмлених у ніч на 21 травня через негоду.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, до відновлювальних робіт залучалось 790 осіб та 235 одиниць техніки.