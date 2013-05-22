Розроблено рекомендації для громадян, які їдуть за кордон

Міністерство закордонних справ розробило рекомендації з метою запобігання потраплянню громадян України у скрутні ситуації за кордоном, пов’язані із наслідками їхнього втягування у протиправну діяльність на території іноземних держав.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, Міністерство закордонних справ наполегливо рекомендує громадянам України враховуватитаке:

виїзд громадян України за кордон має здійснюватися на законних підставах відповідно до запланованої мети поїздки та згідно з вимогами чинного законодавства України та країни призначення;

при плануванні виїзду за кордон з метою працевлаштування, здійснення підприємницької діяльності, у рамках виконання зовнішньоекономічних контрактів, забезпечення міжнародних перевезень тощо, необхідно свідомо та відповідально ставитися до вибору пропонованої діяльності та порядку її здійснення, реалізовуючи своє право на працю виключно з використанням офіційних механізмів і процедур. При цьому слід уникати відносин із сумнівними особами та посередницькими структурами, які, користуючись необізнаністю, вразливим становищем та вводячи в оману, можуть мати на меті втягнення особи у злочинну діяльність (контрабанда, найманство, незаконне надання послуг військового призначення та подвійного використання, торгівля людьми тощо) з відповідними правовими наслідками.

Крім цього, готуючись до закордонної поїздки, громадянам слід з’ясувати можливі застереження МЗС щодо відвідання тієї чи іншої країни.

Серйозне занепокоєння викликає ситуація, коли, незважаючи на рекомендації утриматися від поїздок до окремих країн у зв’язку зі складним безпековим становищем та можливими загрозами їхньому життю і здоров’ю, які виникають у цьому зв’язку, а саме: неправомірні затримання, неможливість місцевої влади гарантувати безпеку та правопорядок, триваючі конфлікти та збройні сутички, мають місце факти виїзду наших громадян до кризових регіонів світу, у тому числі з метою працевлаштування з використанням нелегальних каналів.

МЗС закликає громадян України, які перебувають за кордоном, дотримуватися законів країни перебування, а також здійснювати відповідні кроки (ставати на консульський облік, якщо термін перебування перевищуватиме три місяці, або повідомляти свої установчі і контактні дані у разі менш тривалої подорожі закордонним дипломатичним і консульським установам), спрямовані на створення передумов, необхідних для забезпечення можливості надання необхідної допомоги у випадку надзвичайних обставин.