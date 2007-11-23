У Європі стабілізувалося споживання всіх наркотиків, крім кокаїну

В 2007 році в Європі стабілізувалося споживання всіх наркотичних речовин, крім кокаїну.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це свідчать результати оприлюдненої сьогодні доповіді Європейського центру моніторингу наркотиків та вживанням наркотиків.

За даними доповіді, найрозповсюдженішим наркотиком, який вживають європейці, залишається конопля: майже одна п’ята європейців хоч раз в житті пробували цей наркотик, а кожен з 14-ти європейців вживав його протягом минулого року. Разом з тим, зазначається в доповіді, цей наркотик переважно вживається молодими та дуже молодими людьми в ЄС.

Екстазі хоча би раз в житті вживали 9,5 млн. дорослих європейців, або 3% всього населення, з них 3 млн. – вживали екстазі минулого року. Амфетамінами користувалися 11 млн. європейців, або 3,5% дорослого населення, з них 2 млн. – протягом минулого року, кокаїн – 12 млн. європейців, або 4% дорослого населення, а протягом минулого року – 4,5 млн. При цьому, за даними доповіді, кількість постійних споживачів кокаїну протягом року зросла на 1 млн. - з 3,5 млн. у 2006 році.

Як повідомляв УНІАН, Європейській центр моніторингу наркотиків та споживання наркотичних речовин було створено в 1993 році. Його завданням є надання ЄС та країнам-членам фактичну, об’єктивну та порівняльну інформацію щодо обігу та споживання наркотиків на європейському рівні та наслідків споживання наркотиків.