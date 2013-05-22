Що зараз лікують стовбуровими клітинами в Україні

Зараз в Україні стовбуровими клітинами офіційно лікують лише підшлункову, проблеми з судинами рук і ніг та травми, опіки й обмороження. Про це розповів старший науковий співробітник національного інституту хірургії і трансплантології імені А.А.Шалімова Руслан Салютін. Решту хвороб і порушень лікують у рамках наукового експерименту.

"Препарати зі стовбурових клітин - це не панацея, а лише один із нових методів біотехнологій, - каже головний лікар інституту клітинної терапії Юрій Гладких. - Будь-якого пацієнта спочатку намагаються вилікувати класичними методами. Якщо вони не приносять результату, застосовують такі важкі "аргументи", як клітинні трансплантати. Це дуже дорогий, складний і високопрофесійний метод. І коли ми бачимо в рекламі, що хтось пропонує лікування стовбуровими клітинами у косметичному салоні, це абсурд і нонсенс".

Для їхнього застосування потрібні умови і фахівці, каже лікар.

"Ці технології можуть адекватно застосовувати люди, які пропрацювали багато років в цій галузі науки, мають дисертації, наукові праці та патенти. Людина, яка звертається в клініку пластичної хірургії з якоюсь метою, має насамперед знати, чим лікуватимуть, - каже Салютін. - Ви впевнені, що для краси будуть використовувати стовбурові клітини, а не плазму, збагачену тромбоцитами? В плазмі нічого поганого немає. Це просто інше".

Кров складається з рідкої частини - плазми і клітин крові - еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів.

"Якщо концентрація тромбоцитів у плазмі збільшується майже у десять разів, то вона набуває біостимулюючих властивостей. Утворюються нові клітини зі стовбурових клітин, які є у шкірі. Одночасно росте мережа кровоносних судин і відновлюється обмін речовин у шкірі. Клітини глибоко в шкірі починають виділяти підвищену кількість колагену і еластину. Це білки, що забезпечують пружність шкіри".

gazeta.ua