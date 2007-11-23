Кабмін скасував постанову про маркування генно-модифікованих продуктів

Кабінет міністрів України постановою № 1330 від 21 листопада 2007 року доручив Державному комітетові з питань технічного регулювання та споживчої політики, Міністерству охорони здоров`я, Міністерству аграрної політики, Міністерству освіти і науки та Міністерству охорони навколишнього природного середовища підготувати у межах своїх повноважень та подати в уряд до 25 грудня 2007 року пропозиції щодо розроблення проектів актів законодавства з питань врегулювання процедури маркування сільськогосподарських товарів, вироблених із застосуванням генетично модифікованих організмів.

Текст відповідної постанови за підписом прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

Згідно з рішенням уряду, пропозиції повинні розроблятися з урахуванням сучасних методів і принципів оцінки ризиків, які визначені у відповідних угодах Світової організації торгівлі, документах Комісії з Кодексу Аліментаріус, а також у Міжнародній конвенції про захист рослин, а також з урахуванням громадської думки та міжнародної практики.

Водночас Кабмін скасував постанову № 985 від 1 серпня 2007 року, згідно з якою з 1 листопада в Україні запроваджувалось маркування продуктів харчування з вмістом 0,9% генетично модифікованих компонентів.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня Верховна Рада прийняла 11 законів, необхідних для забезпечення вступу України до СОТ, зокрема, закони «Про внесення змін до Закону «Про безпеку та якість продовольчих продуктів» і «Про Державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні й використанні генетично модифікованих організмів». Президент ці закони підписав.

1 серпня Кабмін прийняв постанову (№985), якою ввів маркування продуктів харчування з вмістом генетично модифікованих складових.

Норми Світової організації торгівлі не вимагають маркування продуктів із вмістом генетично модифікованих компонентів, але деякі країни наполягають на маркуванні, інші – є противниками цього, оскільки поки що немає якихось наукових доказів про вплив таких продуктів на здоров`я людини.