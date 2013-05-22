Батьки, у яких народилася трійня, отримають допомогу

На пленарному засіданні 22 травня 2013 року депутати Київради підтримали проект рішення «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17.02.2011 №19/5406 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2011-2015 роки» та фінансування її заходів у 2013 році».

Як передає кореспондент УНІАН, заступник міського голови – секретар Київради Галина Герега зазначила, що мета цього проекту рішення - підвищення соціального захисту малозабезпечених верств населення міста Києва.

Зокрема вона наголосила, що до програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2011-2015 роки» внесено зміни, згідно з якими за поданням Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) матеріальна допомога надаватиметься особам, зареєстрованим у місті Києві, які народили троє і більше дітей.

«За інформацією Департаменту охорони здоров’я кількість таких родин останнім часом збільшилася. На рівні міста розробляється комплекс заходів щодо підтримки багатодітних сімей. Надання одноразової матеріальної допомоги - це лише перший крок на цьому шляху», - зазначила Герега.

На 2013 рік на фінансування даної ініціативи у бюджеті заплановано 31 тис. грн.

Також за цим рішенням безоплатний проїзд у міському транспорті отримають сурдоперекладачі.

«Мова йде про працівників соціальних служб, які супроводжують інвалідів. Не маючи змоги власним коштом оплатити проїзд, вони були вимушені відмовляти у супроводженні у громадському транспорті людям із вадами слуху. Відповідними змінами ми включаємо їх до категорії громадян, які мають право на безкоштовний проїзд», - пояснила Герега.

За прийняття цього рішення проголосували 63 з 98 зареєстрованих в залі депутатів Київради.