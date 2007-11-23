Щепотін: Українці частіше хворітимуть на рак, але рідше вмиратимуть

У 2008 році Міністерство охорони здоров`я прогнозує збільшення кількості онкологічних захворювань на 3,5%, або на 5,6 тисяч до 165,6 тисяч випадків у порівнянні з прогнозованими показниками 2007 року.

«У середньому відбувається приріст близько 3,5%», - повідомив головний онколог України Ігор Щепотін.

Щорічно в Україні реєструється близько 160 тисяч нових випадків онкозахворювань. Щепотін також відзначив, що на даний момент в Україні спостерігається зниження смертності від раку.

Щепотін підкреслив, що зниження смертності відбувається при фактично відсутності збільшення фінансування потреб онкології в Україні, але завдяки поліпшенню роботи ЗМІ з освітлення проблеми лікування і виявлення онкозахворювань.

У 2005 році в Україні було зафіксовано на 1,33%, або на 4,3 до 327,9 більше випадків захворювань на рак на 100 тисяч населення у порівнянні з 2004 роком.

За підрахунками фахівців, до 2020 кількість хворих на рак в Україні вперше може зрости до 200 тисяч чоловік на рік.

Сегодня