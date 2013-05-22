На лікування українців за кордоном додатково виділено 38 млн

Верховна Рада України підтримала за основу та в цілому проект закону «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (щодо збільшення видатків на лікування громадян України за кордоном).

Як передає кореспондент УНІАН, в цілому за підтримку законопроекту позафракційного народного депутата Володимира Литвина проголосували 318 народних депутатів із 375, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроект було розроблено з метою вжиття заходів стосовно врегулювання критичної ситуації щодо лікування онкохворих дітей та дорослих за кордоном.

Зазначається, що у державному бюджеті України на 2013 рік на лікування громадян за кордоном передбачено 13990,9 млн грн за загальної потреби 52 млн грн.

Законом передбачено виділення додаткових коштів у сумі 38 млн грн на лікування громадян України за кордоном.