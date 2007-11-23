Жінки переживають стрес довше, ніж чоловіки
Вони різні за реакцією нервової системи
Жінки набагато емоційніші, ніж чоловіків, це чудово відомо, проте американські дослідники створили на базі цього положення серйозне наукове дослідження. До речі, в ході дослідження також з`ясувалося, що стрес жінки переживають довше в порівнянні з чоловіками.
Чоловіки і жінки відрізняються за реакцією нервової системи на психологічну напругу, виявили дослідники медичної школи університету штату Пенсільванія у результаті магніторезонансного сканування мозку 32 добровольців. Як показали результати тестувань, у чоловіків і жінок при цьому активізуються різні частини мозку.
За статистикою жінки мають норму психічних розладів, депресії і синдрому підвищеного неспокою в два рази вищу, ніж чоловіки.
Як показало обстеження здорових чоловіків і жінок, у жінок у стресовій ситуації активується лімбічна система мозку, контролююча у тому числі й емоції; крім того, після закінчення стресової ситуації нормальна діяльність мозку жінки відновлюється довше, ніж у чоловіків, передає kleo.
На думку учених, такі відмінності можуть бути еволюційно обумовленими. Чоловіки із давніх-давен могли дати відсіч подразнику або спробувати сховатися від нього. У той же час жінки більше піклуються про потомство, тому вимушені миритися зі стресом.
За словами неврологів, жінки гірше справляються зі стресовими ситуаціями, тоді як чоловіки здатні в скрутних умовах зберігати спокій і настроюватися на вирішення проблеми. Ці реакції пов`язані з гормональною системою, що проводить кортизол в організмі, – головна речовина, відповідальна за напругу.