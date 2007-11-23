Жінки переживають стрес довше, ніж чоловіки

Жінки набагато емоційніші, ніж чоловіків, це чудово відомо, проте американські дослідники створили на базі цього положення серйозне наукове дослідження. До речі, в ході дослідження також з`ясувалося, що стрес жінки переживають довше в порівнянні з чоловіками.

Чоловіки і жінки відрізняються за реакцією нервової системи на психологічну напругу, виявили дослідники медичної школи університету штату Пенсільванія у результаті магніторезонансного сканування мозку 32 добровольців. Як показали результати тестувань, у чоловіків і жінок при цьому активізуються різні частини мозку.

За статистикою жінки мають норму психічних розладів, депресії і синдрому підвищеного неспокою в два рази вищу, ніж чоловіки.

Як показало обстеження здорових чоловіків і жінок, у жінок у стресовій ситуації активується лімбічна система мозку, контролююча у тому числі й емоції; крім того, після закінчення стресової ситуації нормальна діяльність мозку жінки відновлюється довше, ніж у чоловіків, передає kleo.

На думку учених, такі відмінності можуть бути еволюційно обумовленими. Чоловіки із давніх-давен могли дати відсіч подразнику або спробувати сховатися від нього. У той же час жінки більше піклуються про потомство, тому вимушені миритися зі стресом.

За словами неврологів, жінки гірше справляються зі стресовими ситуаціями, тоді як чоловіки здатні в скрутних умовах зберігати спокій і настроюватися на вирішення проблеми. Ці реакції пов`язані з гормональною системою, що проводить кортизол в організмі, – головна речовина, відповідальна за напругу.

Газета по-киевски