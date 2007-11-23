ВООЗ: Неправильний спосіб життя згубить мільйони людей

Причиною смерті більше ніж третини мільярда людей у найближчі 10 років може стати неправильний спосіб життя. Такі сумні прогнози експертів Всесвітньої організації охорони здоров`я, зроблені в результаті аналізу захворюваності й смертності населення світу в останні роки.

Хвороби серцево-судинної системи, цукровий діабет, легеневі й онкологічні захворювання - от неповний перелік недугів, які, оскільки не передаються від людини до людини контактним шляхом, не мають загрожувати населенню планети пандеміями. На практиці все виходить навпаки, констатують лікарі організації. І всі тому, що "ініціатором" розвитку цих хвороб стає спосіб життя людей.

Не останнє місце в переліку причин смерті від "захворювань, що непередаються", посідає й нестача ліків у найбідніших країнах.

ICTV